Tiếp tục ủng hộ bà con bị ảnh hưởng do bão lũ

Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TPHCM tiếp tục đóng góp để hỗ trợ bà con các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

* Ông Phan Công Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (TPHCM) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi, chiều 4-11, một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đã hỗ trợ 50 triệu đồng ủng hộ bà con các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua.

Tính đến ngày 5-11, tổng số tiền các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua kênh của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Phú là hơn 700 triệu đồng.

AN PHÚ ỦNG HỘ.jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú nhận ủng hộ

* Trong khi đó, ông Nguyễn Long Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết đơn vị tiến hành vận động ủng hộ làm 2 đợt. Kết quả đợt 1 đã chuyển nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM với số tiền hơn 493 triệu đồng.

Đợt 2, hiện các cá nhân, tổ chức đã ủng hộ và chuyển nộp về tài khoản nguồn cứu trợ phường Thuận Giao hơn 1,2 tỷ đồng.

THUẠN GIAO ỦNG HỘ .jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Giao tiếp nhận hỗ trợ

* Ngày 5-11, trao đổi với PV, bà Dương Ngọc Hằng Nga, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Khánh cho biết, đơn vị nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão, lũ theo 2 đợt. Lũy kế đến nay đã tiếp nhận hơn 330 triệu đồng.

TÂN KHÁNH ỦNG HỘ .jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân khánh tiếp nhận hỗ trợ
