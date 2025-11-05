38 đảng viên Đảng bộ phường Phước Long nhận Huy hiệu Đảng

Ngày 5-11, Đảng ủy phường Phước Long (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11, kỷ niệm 108 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025).

Ôn lại truyền thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Long Đặng Thị Bích Thuận cho biết, đợt này, Đảng bộ phường có 38 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Vợ chồng đảng viên là đồng chí Trần Văn Để và Trần Thị Thúy Lan cùng nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng



Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Cùng với đó, có 7 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Dịp này, có vợ chồng đảng viên là đồng chí Trần Văn Để và Trần Thị Thúy Lan (sinh hoạt tại Đảng bộ phường Phước Long) cùng nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Tính đến nay, toàn Đảng bộ phường có 943 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong tổng số 2.824 đảng viên.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Đồng chí Đặng Thị Bích Thuận chúc mừng các đảng viên cao niên – lão thành cách mạng luôn mạnh khỏe; đồng thời mong muốn các đồng chí trong điều kiện của mình, tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ các đồng chí đương nhiệm; đóng góp ý kiến, cùng Đảng bộ phường giáo dục – rèn luyện thế hệ trẻ hôm nay.

