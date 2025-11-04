Chính trị

Xây dựng Đảng

Phường Bến Thành (TPHCM) trao tặng Huy hiệu Đảng đến 20 đảng viên

SGGPO

Ngày 4-11, Đảng bộ phường Bến Thành trang trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025.

Tại sự kiện, đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành khẳng định, Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện lịch sử vĩ đại, làm rung chuyển thế giới và mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

dsc-0904-3021-8043.jpg
đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành phát biểu ôn truyền thống

Kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bến Thành nhận thức rõ hơn giá trị, ý nghĩa thời đại và những đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng lịch sử này mang lại cho nhân loại.

DSC_0872.jpg

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bến Thành đã trao tặng Huy hiệu 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng đến 20 đảng viên.

Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của mỗi đảng viên mà còn của gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ phường Bến Thành.

DSC_9979.jpg
Lãnh đạo phường Bến Thành trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
DSC_9985.jpg
Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm, 50 năm tuổi Đảng tại chương trình
MẠNH THẮNG

