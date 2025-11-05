55 đảng viên phường Minh Phụng, Tân Sơn Nhất được trao Huy hiệu Đảng

Tại phường Minh Phụng và Tân Sơn Nhất (TPHCM), 55 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng trong dịp 7-11.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham dự buổi lễ tại phường Minh Phụng

Sáng 5-11, trụ sở UBND phường Minh Phụng rộn ràng hơn thường lệ, 17 đảng viên thuộc nhiều thế hệ cùng hội ngộ trong buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Mỗi tấm Huy hiệu cài trên ngực áo hôm nay không chỉ là sự ghi nhận về số năm tuổi Đảng, mà còn là minh chứng cho hành trình dài gắn bó, cống hiến và niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao Huy hiệu Đảng và gửi lời chúc mừng đến các đảng viên vinh dự nhận phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trần Bình, Bí thư Đảng ủy phường Minh Phụng cho biết trong đợt này, phường có 1 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (trong đó 1 đồng chí được truy tặng), 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, các đồng chí đều là tấm gương sáng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục truyền ngọn lửa lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Trần Bình, Bí thư Đảng ủy phường Minh Phụng, trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

“Đảng bộ phường Minh Phụng tin tưởng rằng, bằng tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết cống hiến, các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Minh Phụng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”, đồng chí Nguyễn Trần Bình nhấn mạnh.

Cùng ngày, tại phường Tân Sơn Nhất, nhiều đồng chí đảng viên cao tuổi đã được lãnh đạo phường đến tận nhà trao Huy hiệu.

Đại biểu tham dự buổi lễ tại phường Tân Sơn Nhất

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất Lê Hoàng Hà cho biết: Đợt này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (trong đó, có 1 đồng chí được truy tặng), 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất Trần Đức Phương trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đồng chí Lê Hoàng Hà chúc các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, phẩm chất đạo đức cách mạng; tiếp tục có những ý kiến đóng góp quý báu cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những tấm Huy hiệu là chứng nhân ghi dấu cho cả một hành trình, nơi mỗi đảng viên đều thấy mình được sống lại trong niềm tin và tự hào của ngày đầu tiên đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành người cộng sản không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT