Mang yêu thương đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Những ngày qua, nhiều chuyến xe mang yêu thương của người dân TPHCM đã đến với bà con vùng bão lũ, góp một phần hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt.

Sáng 3-11, các thành viên CLB Bếp yêu thương thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Uyên (TPHCM) có mặt, cùng chuyển hàng lên 2 chuyến xe hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Các thành viên CLB Bếp yêu thương chuyển hàng cứu trợ lên xe

Đợt này, CLB đã vận động, quyên góp được 500 phần quà, mỗi phần trị giá 650.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, CLB còn gửi tặng 35 triệu đồng tiền mặt, nâng tổng giá trị ủng hộ lên đến 360 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí vận động được từ các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn phường Tân Uyên.

Toàn bộ số quà và kinh phí sẽ được CLB Bếp yêu thương trực tiếp phối hợp các đơn vị, địa phương trao tận tay các hộ dân đang gặp khó khăn sau bão.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An (TPHCM) huy động lực lượng vận chuyển hàng hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Trong khi đó, ông Phạm Thế Hiển, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa (TPHCM) cho biết, đến nay, qua vận động, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường đã ủng hộ gần 700 triệu đồng. Địa phương đã có kế hoạch chuyển toàn bộ số tiền này đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An (TPHCM) cũng cho biết, đơn vị đã tổ chức chuyến xe vận chuyển 20 tấn gạo, 300 thùng mì cùng nhiều vật dụng thiết yếu hỗ trợ đồng bào TP Huế và TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

VĂN CHÂU