Tiếp tục ứng phó mưa lũ ở Thanh Hóa - Nghệ An

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tiếp tục thực thi các nhiệm vụ ứng phó mưa lũ ở khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và miền Bắc do hoàn lưu bão vẫn còn ảnh hưởng.

Nghệ An hứng chịu trận lũ lịch sử sau bão Wipha

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và một số địa phương ở Bắc bộ đã xảy ra mưa lũ lớn, ngập lụt. Tình trạng thời tiết này còn kéo dài đến đêm 25-7. Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực chịu ảnh hưởng khẩn trương thực thi các biện pháp ứng phó.

Các địa phương cần tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, theo dõi sát diễn biến thời tiết và thông báo kịp thời đến người dân. Rà soát khu vực ven sông, vùng trũng, điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở; khơi thông dòng chảy, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, nước xiết; không cho người, phương tiện đi qua khi không an toàn. Cùng với đó, kiểm tra và bảo vệ đê điều, hồ chứa, công trình thi công. Chủ động tiêu úng, bảo vệ khu dân cư, sản xuất và hạ tầng thiết yếu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Nghệ An, đã trải qua những đợt mưa rất lớn do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão. Từ ngày 26-7, mưa diện rộng có xu hướng giảm nhưng vẫn có mưa lớn cục bộ. Miền Trung vẫn hứng chịu mưa dông về chiều tối và đêm, đặc biệt Nghệ An đến Hà Tĩnh cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở.

PHÚC HẬU