Tìm người liên quan vụ phát hành trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng

Cụ thể, công an xác định ông Lê Quốc Kỳ Quang (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra cũng nhiều lần triệu tập, yêu cầu các đối tượng liên quan trình diện nhưng không có kết quả.

Vì vậy, Công an TPHCM ra thông báo truy tìm ông Lê Quốc Kỳ Quang, Lương Văn Quang (sinh năm 1976, ngụ quận Tân Bình) và Hồ Quang Tâm (sinh năm 1969, ngụ quận Bình Thạnh).

Công an yêu cầu các cá nhân trên đến Công an TPHCM (PC03 - Đội 5) trình diện làm rõ vụ việc, nếu không thì xem như là bỏ trốn. Đồng thời, cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện các cá nhân trên ở đâu báo cho Công an TPHCM, số 674 đường 3/2 (phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Phạm Văn Hải, số điện thoại 0909.845.179.