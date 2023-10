Tin lời “se duyên” trên mạng, hàng trăm người mất cả tỷ đồng

Ngày 23-10, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo trên không gian mạng do Lê Tất Đạt (sinh năm 1996, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cầm đầu.