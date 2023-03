Sáng 12-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thủy (52 tuổi, Giám đốc) và Trần Văn Tuân (45 tuổi, Phó Giám đốc) về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.