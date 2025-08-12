Bản tin tối 12-8: Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ; Bắc Biển Đông gió giật cấp 11-12, biển động rất mạnh

Bản tin tối 12-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ; Dự báo ngày 13-8: Khu vực Bắc Biển Đông gió giật cấp 11-12, biển động rất mạnh; Mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành lên 8-10 làn xe; Cảng HKQT Vân Đồn làm sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80; Nhân viên thông báo nhầm, khách Metro Cát Linh - Hà Đông hoang mang; Phát hiện thêm nhiều loài động vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Quảng Ngãi: Xác định đối tượng...