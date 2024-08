Tình báo Nga nêu tên ba quốc gia giúp Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk

Theo đài RT, trong một tuyên bố được tờ Izvestia đăng ngày 21-8, SVR cho biết: “Theo thông tin hiện có, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở Vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan”.

Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới Nga hồi đầu tháng này đã trải qua khóa huấn luyện ở Anh và Đức.

Cơ quan này nói thêm: “Các cố vấn quân sự của các thành viên NATO đang giúp phối hợp các đơn vị xâm nhập và giúp Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây”.

Theo SVR, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cung cấp cho Ukraine dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của binh sĩ Nga.

Theo tờ The Times, một số binh sĩ tham gia chiến dịch ở Kursk đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu đô thị ở Anh. Binh lính Ukraine ở Kursk đã sử dụng nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp, trong đó có cả xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất.

Binh sĩ Nga giao tranh với các lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk. Ảnh: TASS

Các quốc gia bị cáo buộc chưa bình luận gì về thông tin của SVR.

Cuộc xâm nhập lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga bắt đầu vào ngày 6-8, khi binh lính Ukraine tấn công các đồn biên phòng và sau đó tràn vào nhiều ngôi làng. Ngày 18-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này có ý định thiết lập một vùng đệm trên đất Nga.

Ngày 20-8, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho hay, quân đội nước này đã tiến sâu 28 - 35km vào tỉnh Kursk.

Sau cuộc tấn công, Nga đã bố trí sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai lực lượng bổ sung để đẩy lùi binh sĩ Ukraine.

Cụ thể, ngày 19-8, theo Phó Phát ngôn của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Artyom Sharov, trên 121.000 người dân đã được di dời an toàn khỏi 9 quận biên giới ở tỉnh Kursk. Theo ông, hoạt động sơ tán vẫn đang diễn ra và những người phải di dời đang được chuyển đến để người thân chăm sóc hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Ông cho biết thêm, 84 nơi trú ẩn tạm thời đã được thành lập tại tỉnh Kursk, cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 6.500 người tại thời điểm này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo đã bổ nhiệm Trung tướng Yunus-Bek Yevkurov đang có mặt ở tỉnh Kursk làm Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp về an ninh của các lãnh thổ biên giới Liên bang Nga. Ông Belousov cho biết, nước này đã thành lập ba nhóm quân sự mới để tăng cường an ninh tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine và các nhóm này được đặt tên theo các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk.

Theo đài Sputnik, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, ông Apti Alaudinov tuyên bố, nỗ lực tiến quân của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại trên toàn bộ khu vực Kursk khi các nguồn lực chính của họ bị phá hủy và quân đội Nga đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu dân cư.

Về vấn đề đàm phán, ngày 19-8, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov tuyên bố, Nga không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine sau khi nước này tấn công tỉnh Kursk, nhưng Nga không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó.

