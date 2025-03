Tỉnh táo trước những thông tin sai lệch, vô căn cứ

Suy diễn, tung tin đồn tiêu cực

Nội dung sai lệch mà các đối tượng lan truyền tập trung theo hướng sáp nhập một tỉnh, thành phố này với một tỉnh, thành phố khác thành một đơn vị hành chính mới, kèm theo việc thay đổi địa giới hành chính, tên gọi và trung tâm hành chính. Họ cũng đưa ra các tiêu đề giật gân cho rằng việc sáp nhập đã được quyết định chắc chắn và sẽ nhanh chóng được triển khai.

Một số đối tượng còn phân tích, suy diễn một cách vô căn cứ những “tác động tiêu cực” của việc sáp nhập; xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập tỉnh, thành phố, cho rằng đây là chủ trương “cắt xén” địa giới hành chính, làm xáo trộn cuộc sống, cũng như cản trở việc thực hiện quyền lợi của người dân...

Những thông tin nêu trên là không đúng sự thật, thiếu cơ sở, tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân và khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương.

Thông tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành lan truyền trên mạng xã hội

Trước tình trạng đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi Bộ Công an phối hợp chỉ đạo cơ quan an ninh mạng rà soát, xử lý việc đưa các thông tin sai lệch, tác động đến sự ổn định của xã hội. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhắc nhở và xử phạt một số trường hợp vi phạm, điển hình như trường hợp ông L.V.T. và ông N.V.M. tại Nghệ An. Khi bị cơ quan công an triệu tập, họ đều thừa nhận đã đăng tin lên Facebook nhưng không kiểm chứng, nhằm mục đích thu hút người xem, tăng tương tác...

Cần thấy rõ việc sáp nhập các địa phương cấp tỉnh là vấn đề hết sức hệ trọng, cần thực hiện theo lộ trình, kế hoạch cụ thể và có sự tính toán, cân nhắc, bàn bạc một cách cẩn thận, dựa trên các tiêu chí khoa học cùng tiêu chí thực tiễn để có được phương án tối ưu nhất. Việc làm này cũng phải đảm bảo các yếu tố về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và được sự đồng thuận của nhân dân.

Mục đích của việc sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị, cơ cấu lại không gian phát triển, sáp nhập địa phương cấp tỉnh là nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo động lực phát triển đất nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung ương chưa có phương án chính thức nào về sáp nhập các tỉnh, thành phố. Quốc hội cũng chưa tổ chức bất kỳ cuộc họp nào, cũng như chưa ban hành bất kỳ thông báo hay quyết định nào về vấn đề này, do đó, người dân cần tỉnh táo, không tin vào những thông tin không chính thống, thiếu căn cứ và mang ý đồ xấu.

Mở rộng không gian phát triển

Sau 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn với nhiều điểm sáng nổi bật. Song, chúng ta còn mắc phải một số hạn chế, yếu kém, bất cập. Một trong những hạn chế, bất cập đó là không gian phát triển vẫn còn bị chia cắt theo địa giới hành chính.

Mặc dù chưa có quyết định, phương án chính thức song cần thấy rằng, chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cơ cấu lại theo hướng mở rộng không gian phát triển, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, trong đó có việc sát nhập các địa phương cấp tỉnh, là hết sức cần thiết, cấp bách. Chủ trương này không chỉ là một giải pháp hành chính đơn thuần mà còn là một bước tiến quan trọng, mang tính đột phá nhằm đưa đất nước phát triển toàn diện.

Lợi ích của việc thực hiện chủ trương được phản ánh ở những khía cạnh như sau: trước tiên, việc sắp xếp, sáp nhập lại các địa phương cấp tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với hệ thống chính trị ở địa phương. Việc làm này sẽ giúp tăng cường sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của hệ thống chính trị.

Tiếp theo, thực tiễn chứng minh, nhiều địa phương đã bộc lộ những hạn chế về quy mô, năng lực quản lý, điều hành, dẫn đến tình trạng chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Việc sáp nhập lại các địa phương cấp tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức bộ máy hiện nay, giúp tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập lại các địa phương cấp tỉnh sẽ tạo không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính sẽ tạo ra những đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, đủ sức hấp thụ các nguồn lực đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng và cả nước.

Ngoài ra, việc sáp nhập lại các địa phương cấp tỉnh giúp phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo ra các vùng kinh tế liên kết, phát triển đồng bộ, bền vững; có thể tập trung các nguồn lực về đất đai, tài chính, nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các công trình, dự án.

Đồng thời, việc sáp nhập lại các địa phương cấp tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Giảm đầu mối trung gian sẽ giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chúng ta hãy vững niềm tin rằng thông qua việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức hệ thống chính trị, sáp nhập các đơn vị hành chính, trong đó có địa phương cấp tỉnh, Việt Nam sẽ tạo ra một không gian phát triển mới, năng động và cạnh tranh hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xây dựng cơ đồ đất nước ngày một vững vàng, tươi đẹp.

Tiến sĩ, Thượng tá NGUYỄN QUỲNH ANH - Trường Đại học An ninh nhân dân