Tổ chức kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải xác thực dữ liệu về tổ chức, cá nhân mua, bán

Luật Hóa chất (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua trong phiên họp sáng 14-6 với 442/445 ĐBQH có mặt tán thành, chiếm 92,47% tổng số ĐBQH.

Dự thảo luật được thông qua có 7 chương, 48 điều, bỏ 4 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội đầu kỳ họp thứ 9.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, một nội dung quan trọng đã được chỉnh lý, bổ sung vào dự thảo luật để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Theo đó, dự thảo luật quy định, việc phát triển ngành công nghiệp hóa chất hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, chú trọng đến hóa chất thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, dự thảo luật cũng đã được chỉnh lý, bổ sung nội dung về “lĩnh vực ưu tiên phát triển trong từng thời kỳ”. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển sẽ hướng đến phát triển hóa chất có giá trị kinh tế cao để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị bổ sung quy định “bảo đảm các yếu tố an toàn môi trường, an ninh, quốc phòng” cũng được tiếp thu, thể hiện tại điểm c, khoản 2, điều 4 dự thảo Luật.

Về xây dựng chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp hóa chất mới, công nghiệp hóa chất trọng điểm, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng quy định một trong những nội dung chính của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất là “Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa chất”, trong đó đã bao quát các chương trình, đề án phát triển.

Đáng lưu ý, tiếp thu ý kiến đề nghị rà soát để bảo đảm có thể xác định được hóa chất mới thông qua Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất nhằm thuận lợi trong tổ chức quản lý, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định “trình tự, thủ tục” thực hiện đăng ký hóa chất mới; bổ sung các nội dung liên quan và tích hợp cùng với các quy định trước đây trong dự thảo luật về Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất để quy định bao quát tại điều 29 về chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hóa chất.

Dự thảo luật cũng có một số quy định để truy xuất nguồn gốc của hóa chất, theo đó, tổ chức kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải tuân thủ các quy định về lập phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và phải thực hiện xác thực dữ liệu về tổ chức, cá nhân mua, bán theo lộ trình thực hiện do Chính phủ quy định. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải công bố loại hóa chất và mục đích sử dụng hóa chất trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất trước khi sử dụng lần đầu hoặc trước khi thay đổi mục đích sử dụng.

