Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, chu đáo, thân thiện

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng của lứa học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006; tính chất, quy mô, mức độ của kỳ thi này cũng giống như mọi năm.

Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, tinh thần là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, đặc biệt là thí sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; không để bất cứ thí sinh nào vì điều kiện kinh tế khó khăn hay gặp cách trở về giao thông mà không được dự thi. Tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ vào phòng thi.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, đã thành lập 1.593 đội hình tiếp sức mùa thi tại cả các điểm thi trên toàn quốc với số lượng tình nguyện viên là hơn 58.700 người; 100% điểm thi đều có đội hình thanh niên tình nguyện ứng trực hỗ trợ thí sinh trong những ngày thi.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, cần tổ chức thực hiện tốt kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đạt yêu cầu đề ra; tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Bộ GD-ĐT, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi, bảo mật đề thi. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chống gian lận thi cử, không để thí sinh mang các thiết bị công nghệ để gian lận vào phòng thi; đặc biệt, cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra trước và trong kỳ thi. Bên cạnh đó, cần chủ động các phương án ứng phó các tình huống bất thường có thể xảy ra như diễn biến bất thường của thời tiết. Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi; Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh để thí sinh có thể tham gia kỳ thi đầy đủ, an toàn.

LÂM NGUYÊN