Tổ chức quán triệt, triển khai thật kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp

Chiều 17-10, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đến dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông TPHCM và khảo sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Viễn thông TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, chương trình công tác quý 4-2024 và khảo sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Viễn thông TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Viễn thông TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực.

"Trong 9 tháng đầu năm 2024, Viễn thông TPHCM đã có bước tiến, kết quả rất tích cực so với cùng kỳ năm 2023”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận xét và điểm lại một số kết quả nổi bật, cũng như chỉ rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nêu rõ, thời gian từ nay đến cuối năm 2024 không còn nhiều nhưng có rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành đúng tiến độ. Do đó, đồng chí đề nghị, Đảng ủy Viễn thông TPHCM tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2024 đề ra. Đồng thời tập trung rà soát các nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Viễn thông TPHCM đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý, tổ chức quán triệt, triển khai thật sâu, thật kỹ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW.

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Viễn thông TPHCM lưu ý xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với những đơn vị, lĩnh vực quan trọng; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ đổi mới cấp ủy theo quy định.

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 377-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Cùng với đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên mới; tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý, sử dụng vốn và tài sản; quản lý đầu tư và xây dựng; công tác cán bộ...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông TPHCM Hoàng Văn Hiển báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác quý 4-2024. Trong đó, về lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin, tổng doanh thu là hơn 3.135 tỷ đồng (đạt 71,58% so với kế hoạch, tăng 3,44% so với cùng kỳ); năng suất lao động tăng 17% so với cùng kỳ.

Về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, lãnh đạo Đảng ủy Viễn thông TPHCM cho biết, trong 8 tháng đầu năm, tổ chức Công đoàn đã tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh hơn 9,7 tỷ đồng; tái sử dụng 32.085 thiết bị đầu cuối (tiết kiệm hơn 16 tỷ đồng).

Đảng ủy Viễn thông TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức họp mặt và tặng quà tri ân 1.343 cán bộ hưu trí và tặng quà mừng thọ 28 cán bộ hưu trí nhân ngày truyền thống của ngành.

Đồng thời, đóng góp xây dựng mái ấm tình thương, quỹ ủng hộ vì người nghèo, quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó... với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng. Cử 3 đoàn với 40 người tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3 (bão Yagi) ở các tỉnh phía Bắc, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng và vận động hỗ trợ 2.500 túi thuốc gia đình, 100 bộ quần áo với tổng kinh phí hơn 384 triệu đồng.