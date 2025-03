Tòa buộc Công ty XSKT Huế trả thưởng 2 tỷ đồng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách

Sáng 25-3, Toà án nhân dân thị xã Hương Thủy (TP Huế) mở phiên xét xử vụ kiện liên quan đến việc Công ty XSKT Huế từ chối trả thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách một phần góc cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú Quảng Nam).

Tại phiên tòa, bà Nguyệt cho biết, đã mua hai tờ vé số mã 386552 (F) và 486552 (F), mệnh giá 10.000 đồng/vé do Công ty XSKT Huế phát hành ngày 14-10-2024.

Bà Nguyệt bỏ vé số vào túi quần rồi đi trồng rau, nhưng bất ngờ gặp mưa to khiến vé số bị ướt sũng, nhàu nát và rách.

Tối cùng ngày, bà Nguyệt dò số và phát hiện một tờ trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ 50 triệu đồng. Sau đó bà cùng người thân hong vé trên bếp lửa để làm khô.

Ngày 15-10, bà Nguyệt mang vé đến đại lý vé số ở Quảng Nam để đổi thưởng. Do vé bị rách rời, đại lý hướng dẫn bà mang đến Công ty XSKT Huế. Tại đây công ty yêu cầu bà giám định hình sự tờ vé số tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) với chi phí 12 triệu đồng.

Sau giám định, Công ty XSKT Huế từ chối trả thưởng 2 tỷ đồng với lý do vé bị rách rời và phần rách không còn.

Công ty XSKT Huế chấp nhận chi trả 50 triệu đồng cho tờ vé trúng giải phụ vì có thể ghép lại nguyên vẹn. Số tiền giám định 12 triệu đồng sau này cũng được đại diện Công ty XSKT Huế trả lại cho bà Nguyệt vì lý do thấy gia đình bà khó khăn.

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy, tờ vé số trúng giải đặc biệt 386552 dù bị rách rời nhưng vẫn xác định được dãy số trúng thưởng.

Tờ vé số này được xác định là thật, do Công ty XSKT Huế phát hành, không bị làm giả, không tẩy xóa, bị rách do nguyên nhân khách quan nên có cơ sở để xem xét việc trả thưởng. Do vậy yêu cầu của bà Nguyệt buộc công ty thanh toán số tiền 2 tỷ đồng là có cơ sở.

Tại phiên tòa, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT Huế cho biết, công ty tuân thủ mọi phán quyết của hội đồng xét xử về vụ việc.

Nguyên đơn và bị đơn vui vẻ bắt tay nhau sau phán quyết của Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, sáng 25-3

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử phiên tòa cho rằng, dù tờ vé số bị rách rời, không còn nguyên vẹn nhưng được xác định là thật, không bị tẩy xóa, làm giả, còn cuống vé và do công ty phát hành.

Xét về nguyên nhân tờ vé số bị rách, hội đồng xét xử cho rằng việc bà Nguyệt bảo quản tờ vé số trong túi quần và bị ướt mưa là khách quan.

Xét các yếu tố trên, hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyệt, buộc Công ty XSKT Huế phải trả số tiền 2 tỷ đồng là tiền trúng thưởng cho bà Nguyệt... Công ty XSKT Huế còn phải trả số tiền án phí và các chi phí liên quan.

VĂN THẮNG