Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đại hội lần này diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới. Trong bối cảnh đó, thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn cần đổi mới để nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp hành động để thực hiện tốt hơn yêu cầu của Đảng; xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của chính thế hệ trẻ vào tổ chức Đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN

Sau đại hội lần này, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước.

Cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên.

Giáo dục lý tưởng cho thanh niên không chỉ là truyền đạt nghị quyết, tổ chức sinh hoạt chính trị, càng không thể dừng ở khẩu hiệu. Điều quan trọng là làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác. Đoàn phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn.

Trên không gian mạng, Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn; biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu; lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Mỗi phong trào cần trả lời rõ: phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào? Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở; tham gia chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu, tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học-công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.

Các tổ chức đoàn cần đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Đoàn cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên; phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin; đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trong thanh niên. Tổ chức Đoàn phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; phải gần thanh niên, hiểu thanh niên, tin thanh niên, giao việc và dẫn dắt thanh niên trưởng thành.

Cán bộ đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phương pháp dân vận tốt, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, khả năng đối thoại và xử lý vấn đề mới phát sinh trong thanh niên. Mỗi cán bộ Đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm; không hành chính hóa, không xa cơ sở, không chỉ giỏi tổ chức sự kiện mà yếu tổ chức thanh niên hành động.

Để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội; không phải nhiệm vụ riêng của Đoàn. Cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, định hướng, giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn bằng kết quả thực chất. Chính quyền các cấp cần cụ thể hóa chính sách học tập, việc làm, nhà ở, khởi nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao, sức khỏe tinh thần, môi trường sáng tạo cho thanh niên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong tập hợp, giáo dục, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, mỗi thanh niên Việt Nam hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng cần bắt đầu từ những việc thường ngày: học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, trách nhiệm; tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải, dấn thân vì việc chung. Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đoàn sẽ sớm đi vào cuộc sống; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ phát triển thực chất, mạnh mẽ, sáng tạo hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

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