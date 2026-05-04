Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Sáng 3-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Cũng trong dịp này, tối 2-5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

LÂM NGUYÊN

