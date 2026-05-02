Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam - Nhật Bản và các nhóm nghị sĩ hai nước

Chiều 2-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Đồng thời, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, cũng như tăng cường hoạt động và hợp tác của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, ngày 2-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; cảm ơn và đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: QUANG PHÚC

Cho biết Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU),…

BÍCH QUYÊN