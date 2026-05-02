Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chủ trì Lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhà nước Nhật Bản tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Huân chương Mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt.

Sau khi Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam công bố quyết định của Nhà Vua Nhật Bản, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae dự tiệc chiêu đãi trọng thể do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì. Thủ tướng Takaichi Sanae cũng trải nghiệm đánh trống truyền thống của Việt Nam tại sự kiện...

* Trước đó, chiều 2-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và phát biểu chính sách đối ngoại tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, số 19 Lê Thánh Tông – một không gian học thuật giàu truyền thống, gắn với lịch sử 120 năm hình thành và phát triển của giáo dục đại học Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ niềm vui khi trở lại Hà Nội, nhắc lại chuyến thăm cách đây 6 năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự đón tiếp nồng hậu. Bà bày tỏ mong muốn có dịp thăm Hội An để tìm hiểu dấu tích khu phố Nhật Bản xưa, đồng thời nhấn mạnh cây cầu Nhật Bản hơn 400 năm tuổi là biểu tượng cho mối giao lưu lâu đời giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Takaichi Sanae cũng khẳng định, từ hàng thế kỷ trước, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng thụ hưởng lợi ích từ không gian biển tự do và rộng mở – nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Trên tinh thần đó, bà bày tỏ vinh dự khi được phát biểu trước sinh viên – những người sẽ tiếp nối và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời góp phần định hình tương lai của khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản mở đầu bài phát biểu bằng ví dụ về các sản phẩm công nghệ quen thuộc với giới trẻ, qua đó nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam từ một nền kinh tế gia công sang trung tâm sản xuất công nghệ, có sự tham gia sâu của doanh nghiệp và công nghệ Nhật Bản trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Bà khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực tiên tiến như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ, với những dấu mốc như Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và vệ tinh LOTUSat-1. Đặc biệt, bà bày tỏ tin tưởng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN với vai trò là biểu tượng hợp tác giữa hai quốc gia, sẽ phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ không chỉ Việt Nam và Nhật Bản mà còn cho toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trước hết trong lĩnh vực bán dẫn. Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng số, chuỗi cung ứng và an ninh biển.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, cùng đóng góp cho tương lai khu vực.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA