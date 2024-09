Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế thừa, vun đắp và liên tục phát triển.

Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển mạnh mẽ cũng như uy tín và vị thế trên trường quốc tế mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, mong muốn Việt Nam hỗ trợ Mozambique phát triển nông nghiệp và phối hợp triển khai các dự án nông nghiệp ba bên theo mô hình Việt Nam đã thực hiện thành công với các nước châu Phi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm, sáng 9-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ, ban, ngành, địa phương nhằm tăng cường, củng cố tin cậy chính trị, làm cơ sở để tạo động lực mới cho hợp tác song phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó, thúc đẩy hợp tác của mỗi nước tại các tổ chức mà hai nước là thành viên như ASEAN, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC).

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế song phương với điểm sáng là thành công của dự án liên doanh viễn thông Movitel tại Mozambique. Dự án đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và đem lại nhiều lợi ích cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi, sáng 9-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong lĩnh vực thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh mỗi nước thâm nhập thị trường của nhau như nông sản, may mặc, thủy sản, than..., và nghiên cứu khả năng mở rộng mô hình hợp tác liên doanh sang các lĩnh vực như đầu tư dây chuyền chế biến hạt điều và xây dựng nhà máy chế biến thủy sản tại Mozambique.

Để triển khai các cam kết đã đạt được, hai bên nhất trí phát huy hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị, thúc đẩy đàm phán và ký kết các văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, kinh tế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, sáng 9-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Kết thúc buổi hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Tài nguyên khoáng sản và năng lượng Mozambique về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Biển, vùng nước nội địa và thủy sản Mozambique.

LƯU THỦY