Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, TP Hải Phòng cần nỗ lực phấn đấu phát triển ngang tầm với các TP tiêu biểu ở châu Á, là TP cảng quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là một trung tâm quốc tế về kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao như các mục tiêu mà Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Trước yêu cầu cao của Bộ Chính trị, Hải Phòng phải quy hoạch và lập kế hoạch tốt hơn cho tương lai; quyết tâm theo đuổi mục tiêu. TP muốn thành công phải có chiến lược phát triển sáng suốt; bộ máy công quyền xuất sắc và được người dân tin tưởng. Lòng tin của người dân là tài sản và là động lực lớn nhất.

Nhằm đạt được mục tiêu nêu trên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, TP cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có khát vọng vươn lên vì sự phát triển của TP. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị.

Hải Phòng cần tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị, công nghiệp, du lịch, kinh tế biển, quy hoạch hạ tầng ngầm, quy hoạch không gian; kết nối và đồng bộ các loại hình giao thông. Quy hoạch tương lai TP cần được mô hình hóa, lấy ý kiến rộng rãi và công khai quy hoạch. Quy hoạch chính là nguồn lực, là tầm nhìn để TP trở nên minh bạch trong phát triển và hấp dẫn các nhà đầu tư. Định hướng quy hoạch TP phải là đô thị hiện đại, không gian xanh rộng mở hướng biển, phát triển không gian ven sông thành khu vực kinh tế dịch vụ bền vững, tăng diện tích cây xanh, tăng cường công bằng xã hội thông qua các dự án công cộng ven sông, ven biển, công viên để mọi tầng lớp dân cư đều có quyền tiếp cận; bảo tồn các khu phố cổ, các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng.

Tổng Bí thư lưu ý, cần phát huy lợi thế của Hải Phòng là “cửa chính ra biển” đối với cả miền Bắc, quy hoạch xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm kết nối kinh tế và động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả vùng Bắc Bộ.

Hải Phòng cần tập trung xây dựng hạ tầng cứng và hạ tầng mềm trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, tạo động lực mới cho tăng trưởng; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong mọi ngành, lĩnh vực. Hải Phòng hướng tới là đô thị đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, khuyến khích tăng chi tiêu cho nghiên cứu phát triển, thúc đẩy phát minh sáng chế, bảo hộ tốt quyền tài sản, tạo dựng môi trường sáng tạo và khởi nghiệp hấp dẫn không chỉ cho Việt Nam mà còn cho khu vực Đông Nam Á…

Sáng 14-11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ra thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ; dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Bạch Long Vĩ; dự lễ động thổ Dự án xây dựng nhà công vụ, nhà ăn, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Trung tâm Y tế quân - dân - y huyện Bạch Long Vĩ. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã thị sát 2 tàu tuần tra do cơ quan cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ nhằm phục vụ nâng cao năng lực tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực đường thủy ven biển; và kiểm tra tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an TP Hải Phòng.

Theo TTXVN