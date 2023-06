Tổng cục Thống kê giải thích việc không tổ chức sự kiện đón công dân thứ 100 triệu

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến thông tin, vào thời điểm chuẩn bị tổ chức, Bộ Công an đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị tạm hoãn tổ chức sự kiện đón công dân thứ 100 triệu, vì dữ liệu của Bộ Công an không khớp với số liệu của Tổng cục Thống kê.

Tháng 3, Tổng cục Thống kê (GSO) thông báo trong tháng 4, dân số Việt Nam sẽ chạm mốc 100 triệu dân và sự kiện chào đón công dân thứ 100 triệu của quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức trang trọng. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn chưa được tổ chức, dù dân số có thể đã vượt qua mốc 100 triệu từ lâu.

Tại cuộc tọa đàm “Thống kê và Truyền thông chính sách” do Tổng cục Thống kê tổ chức ngày 19-6, ông Nguyễn Trung Tiến cho biết, sự kiện này sẽ không được tổ chức và tạm hoãn đến một thời gian thích hợp khác.

Theo ông Nguyễn Trung Tiến, việc sự kiện này phải tạm hoãn là điều đáng tiếc. Tổng cục Thống kê đã chuẩn bị rất kỹ, phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, bộ, ngành để tiến hành tổ chức sự kiện chào đón 100 triệu dân.

Giải thích nguyên nhân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thông tin, vào thời điểm chuẩn bị tổ chức, Bộ Công an đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị tạm hoãn tổ chức sự kiện đón 100 triệu dân, vì dữ liệu của Bộ Công an không khớp với số liệu của Tổng cục Thống kê.

“Theo số liệu dân cư của Bộ Công an, thì dân số Việt Nam đã vượt qua 100 triệu dân từ lâu, tính đến đầu tháng 4 là khoảng 104 triệu dân. Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu vào tháng 4. Do có sự chênh lệch về số liệu nên Bộ Công an có công văn tạm hoãn sự kiện này để làm rõ”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, sở dĩ có sự chênh lệch này là do Bộ Công an cập nhật cả công dân Việt Nam làm việc tại nước ngoài. Trong khi, theo Bộ Ngoại giao, có khoảng 5 triệu công dân Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, vừa trùng khớp với con số dư ra của Tổng cục Thống kê. Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Thống kê ghi nhận dân cư trong nước.

“Đây là 2 cách tính khác nhau, khái niệm khác nhau, số liệu khác nhau, nếu trừ đi số lao động đang làm việc tại nước ngoài, thì Việt Nam sẽ có công dân thứ 100 triệu vào tháng 4”, ông Tiến nói.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Tiến, vì có công văn của Bộ Công an, nên sự kiện sẽ tạm hoãn qua hết tháng 4. Như vậy, thời điểm đón công dân thứ 100 triệu đã qua.

“Bây giờ nếu tổ chức sự kiện này thì không còn ý nghĩa gì nữa, vì thời điểm đón công dân thứ 100 triệu đã qua, hiện tại dân số Việt Nam đã hơn 100 triệu. Do đó, chúng tôi sẽ hoãn sang thời điểm khác, có thể là tới thời điểm đón công dân thứ 110 triệu”, ông Tiến chia sẻ.