Tổng thống Nga lần đầu lên tiếng về các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Ukraine

Tổng thống Putin cũng lần đầu tiên thông báo chi tiết về 2 cuộc tấn công của quân đội Ukraine bằng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh cung cấp. Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói: “(Quân đội Ukraine) ngày 19-11 đã sử dụng 6 quả tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS và ngày 21-11 sử dụng đòn tấn công hỗn hợp bằng tên lửa Storm Shadow do Anh chế tạo và hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất để nhằm vào các cơ sở quân sự của Liên bang Nga tại khu vực Bryansk và Kursk".

Tuy nhiên, theo ông Putin, hệ thống phòng không của Liên bang Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này và việc sử dụng các loại vũ khí như vậy không thể ảnh hưởng đến tiến trình của các hành động quân sự trong khu vực mà Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Trước đó, hãng tin Bloomberg trích tiết lộ của một quan chức phương Tây cho biết, Ukraine đã tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga (ở Kurk) bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.

Còn vào ngày 19-11, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng họ đã đánh chặn được sáu tên lửa trên khu vực Bryansk. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir của nước này đã bắn hạ 5 tên lửa và làm hư hại quả thứ sáu. Các mảnh đạn rơi xuống gây ra đám cháy tại cơ sở quân sự, song vụ hỏa hoạn nhanh chóng bị dập tắt, không gây ra thương vong hay thiệt hại nào.

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không xác nhận cũng như không phủ nhận vào ngày 19-11, rằng Kiev đã sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ, trong bối cảnh Moscow tuyên bố rằng họ đã đánh chặn được các tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa ở một trong những khu vực biên giới của mình.

Theo TTXVN