Chiều 24-11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự lễ trao kinh phí hỗ trợ của TP Hà Nội cho 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Buổi lễ do Văn phòng Quốc hội phối hợp với TP Hà Nội tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chứng kiến TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chứng kiến TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà nhân dân 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa phải gánh chịu do mưa lũ kéo dài.

Quang cảnh buổi lễ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ trách nhiệm và cùng cả nước hướng về các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Hà Nội đã hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng cho 22 tỉnh, thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hà Nội đã bước đầu hỗ trợ tỉnh Gia Lai hơn 50 tỷ đồng, và sẽ tiếp tục phối hợp cùng tỉnh triển khai các phương án giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, trong phạm vi khả năng của mình, TP Hà Nội luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng các địa phương bạn khi gặp khó khăn.

