Vận chuyển hơn 40 tấn hàng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Đắk Lắk

Tối 22-11, hai chuyến xe với 40 tấn hàng được Hội Chữ thập đỏ TPHCM vận chuyển hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 18 giờ chiều 22-11, nhiều tình nguyện viên xếp hàng hóa lên một chiếc xe tải dừng trước trụ sở của Hội Chữ thập đỏ TPHCM cơ sở 2 (phường Phú Lợi, TPHCM).

Các tình nguyện viên chuyển hàng lên xe tải

Chuyển hàng lên xe tải

Ông Tống Xuân Giang, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, cho biết chuyến xe đầu tiên sẽ vận chuyển 20 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mì, sữa, bánh các loại, xúc xích, cá hộp, nước suối, quần áo, đèn pin, thuốc… đi ngay trong đêm.

Khuya 22-11 sẽ có một chuyến nữa chở 20 tấn hàng hóa theo lộ trình như trên để đến với đồng bào bị thiên tai.

Các tình nguyện viên phân loại thực phẩm

Tiếp nhận và phân loại hàng hỗ trợ

Có mặt tại trụ sở của Hội chữ thập đỏ TPHCM cơ sở 2 từ rất sớm, ông Trần Ngọc Thành (67 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) cho biết ngay khi biết thông tin về việc tổ chức tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, ông sắp xếp công việc để tham gia điều phối xe, bố trí các tình nguyện viên ở các khâu sao cho hài hòa.

“Đông không ngờ tới”, ông Thành nói về số lượng người dân mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ. Có người còn tình nguyện tham gia vào khâu tiếp nhận, phân hàng.

Cụ thể như anh Phạm Khánh (sinh năm 1988, quê TP Huế), một công nhân làm nghề nhôm kính, sau khi tan ca, anh tranh thủ mua 2 thùng mì tôm chạy đến ủng hộ rồi tham gia đội hình tình nguyện.

Anh Khánh cho biết quê ở miền Trung, nên anh cảm nhận được sự mất mát của đồng bào do bão lũ. Khi biết tin về cuộc vận động, anh tranh thủ đến góp chút công sức của mình cầu mong bà con vượt qua khó khăn.

Hàng trăm tình nguyện viên tham gia nhận, phân loại hàng cứu trợ.

Hàng trăm tình nguyện viên tham gia nhận, phân loại hàng cứu trợ

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Kha, một tài xế chạy xe ôm công nghệ mướt mồ hôi ôm một lúc 3 thùng mì tôm chuyển vào phía trong. Khi biết tin về việc hỗ trợ đồng bào, anh tranh thủ nghỉ sớm đến tham gia tiếp nhận và phân hàng với mong muốn góp chút công sức của mình hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

VĂN CHÂU