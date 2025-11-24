Đắk Lắk chi hỗ trợ cho người dân vùng lũ lụt

Ngày 24-11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phê duyệt hỗ trợ cho người dân bị ngập lụt và thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ đối với các hộ còn lại. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh) và Quỹ cứu trợ thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong đó, ngân sách Nhà nước 250 tỷ đồng còn lại là Quỹ cứu trợ tỉnh.

Nhiều đoàn thiện nguyện hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân xã Đông Hòa

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở NN-MT chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các địa phương liên quan tổng hợp số liệu các hộ dân bị ngập lụt và thiệt hại do mưa lũ gây ra trên các địa bàn xã, phường. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trên hiệu quả, đúng mục đích sử dụng, không để thất thoát, tiêu cực, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ

Tính đến ngày 23-11, Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích; số liệu đang tiếp tục được cập nhật. Ngoài ra, gần 23.000 nhà ngập, hơn 1.100 nhà bị cô lập, nhiều nhà bị cuốn trôi; hạ tầng dân sinh hư hỏng nặng.

* Chiều 23-11, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của lực lượng vũ trang tại xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Tại xã Tuy An Tây, Đại tá Phan Đại Nghĩa đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 đang hỗ trợ Trường THCS - THPT Nguyễn Viết Xuân thu dọn bùn đất, vệ sinh khuôn viên nhà trường. Đại tá Phan Đại Nghĩa cũng tặng quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho giáo viên và bà con vùng bị ảnh hưởng nặng, kịp thời chia sẻ khó khăn sau thiên tai.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại xã Tuy An Tây

Tại xã Phú Hòa 2, Đại tá Phan Đại Nghĩa kiểm tra công tác tiêu độc, khử khuẩn do lực lượng Quân y và Phòng hóa Quân khu phối hợp với Bệnh viện 87/Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cùng Viện Y học Dự phòng phía Nam thực hiện.

Các điểm trường Mầm non Nho Lâm, Phú Thành và THPT Trần Suyền đã được phun khử khuẩn bằng xe chuyên dụng và máy phun vác vai, bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh trở lại lớp.

Lực lượng quân đội đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Quân khu 5 đã thành lập 15 bếp ăn dã chiến, duy trì nấu hàng nghìn suất cơm nóng chuyển đến tận tay các hộ dân ở khu vực còn bị ngập sâu

Trước đó, Đoàn công tác do Đại tá Trần Văn Thiên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu và Đại tá Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã đến kiểm tra hoạt động bếp ăn dã chiến của Lữ đoàn 655. Để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, Quân khu 5 đã thành lập 15 bếp ăn dã chiến, duy trì nấu hàng nghìn suất cơm nóng chuyển đến tận tay các hộ dân ở khu vực còn bị ngập sâu.

MAI CƯỜNG