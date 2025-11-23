Xã hội

Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục thiệt hại

SGGPO

Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

trong đó, tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Lâm Đồng Dự phòng Gia Lai Khánh Hòa Đắk Lắk Ngân sách Trung ương hỗ trợ ngập lụt miền Trung

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn