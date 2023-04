TP Hồ Chí Minh: Biến động tổ hợp môn học lớp 10

Tinh gọn số lượng tổ hợp môn

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) cho biết, năm học 2023-2024, Trường THPT Bùi Thị Xuân triển khai 8 tổ hợp môn học, tập trung ở 4 khối thi đại học gồm A, A1, B, D. Như vậy, so với năm học 2022-2023, số lượng tổ hợp môn học đã giảm gần một nửa, bám sát định hướng xét tuyển theo khối thi đại học của học sinh. Năm học tới, trường không triển khai lớp ghép (mỗi môn học có đơn vị tổ chức lớp khác nhau do học sinh lựa chọn theo sở thích, nguyện vọng - PV) như năm học trước, do tổ hợp môn đã ổn định từ đầu năm lớp 10.

Tương tự, tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5), năm học 2023-2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh không thay đổi so với năm học 2022-2023, với 720 học sinh. Năm thứ hai triển khai CT GDPT 2018, trường triển khai 11 tổ hợp môn tự chọn, giảm 1 tổ hợp so với năm học trước. Trong đó, số lượng tổ hợp có môn Lịch sử tăng lên đáng kể, với 6/11 tổ hợp. Điều này, theo lý giải của nhiều giáo viên đang dạy lớp 10, là bám sát chủ trương đưa môn Lịch sử thành 1 trong 4 môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT sau năm 2025 của Bộ GD-ĐT, giúp học sinh có nền tảng kiến thức vững chắc cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.

Một cách làm khác, Trường THPT Marie Curie (quận 3) triển khai 5 tổ hợp môn học trong năm học 2023-2024, giảm 2 tổ hợp so với năm học trước. Trong đó, 2 tổ hợp thuộc nhóm Khoa học tự nhiên quy định cụm chuyên đề đi kèm là Toán - Vật lý - Hóa học, 3 tổ hợp Khoa học xã hội có cụm chuyên đề đi kèm là Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý. Riêng đối với Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), ngoài 4 tổ hợp “cứng” quy định cụ thể các môn thành phần, trường còn triển khai tổ hợp “động” do phụ huynh và học sinh đề xuất môn học theo nguyện vọng. Mỗi học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng chọn tổ hợp, nhà trường căn cứ điều kiện thực tế để triển khai giảng dạy cho học sinh.

Hỗ trợ học sinh chuyển tổ hợp môn

Bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức), cho biết, nếu học sinh có nhu cầu chuyển đổi tổ hợp môn học sau khi kết thúc năm lớp 10 thì sẽ được giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu tư vấn, tìm hiểu cụ thể tâm tư, nguyện vọng của học sinh và phụ huynh nhằm giúp các em đưa ra lựa chọn phù hợp. Đối với những trường hợp chuyển đổi môn học, trường sẽ xây dựng phương án bổ trợ kiến thức cho học sinh, vì khối lượng kiến thức cần bổ sung thêm khá lớn.

Tương tự, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân Huỳnh Thanh Phú bày tỏ, bổ sung kiến thức cho những học sinh có nhu cầu chuyển đổi môn học là trách nhiệm của nhà trường, không thể đẩy hết cho phụ huynh và học sinh tự lo. Vì vậy, vào cuối năm lớp 10, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng em. Học sinh nào có nhu cầu chuyển đổi môn học sẽ được tư vấn, nếu nguyện vọng chuyển đổi môn học là cần thiết thì nhà trường sẽ thực hiện bổ trợ kiến thức cho học sinh trong thời gian hè.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ở mỗi môn lựa chọn, học sinh phải hoàn thành đủ số lượng đơn vị kiến thức từ năm lớp 10 đến lớp 12 để đảm bảo mạch kiến thức và yêu cầu của chương trình. Vì lý do nào đó, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học thì thực hiện vào cuối năm học, với sự cam kết của phụ huynh, học sinh là đảm bảo đủ khối lượng kiến thức, nội dung học tập.

Do đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc đề nghị các phòng GD-ĐT chỉ đạo giáo viên, cán bộ quản lý trường THCS tổ chức tư vấn cho phụ huynh và học sinh đang học lớp 9. Trong đó, ngoài hai cơ sở để đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 là trường THPT có điểm chuẩn tuyển sinh phù hợp năng lực học tập và khoảng cách từ nhà đến trường không quá xa, giáo viên chủ nhiệm khối 9 phải tư vấn cho phụ huynh và học sinh về định hướng nghề nghiệp để học sinh chọn trường THPT có tổ hợp môn học phù hợp.