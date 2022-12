TP Thủ Đức ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào đảm bảo an ninh trật tự

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 2 năm thành lập TP Thủ Đức.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng, TP Thủ Đức đang từng bước hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, đảm bảo chất lượng sống của người dân từng bước được cải thiện, tất cả đều theo hướng ngày càng đồng bộ và hiện đại.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, việc đô thị hóa kéo theo nhiều vấn đề bất cập như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tình hình gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…Trong khi đó, lực lượng chức năng chưa thể thường xuyên ra quân tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường.

Với những thách thức nêu trên, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị xây dựng hệ thống camera thông minh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tích hợp vào camera dùng trong công tác quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đây được xem là một bước ngoặt của TP Thủ Đức trong công cuộc phát triển chính quyền số, đô thị thông minh.

“Với những khả năng mà camera thông minh có thể làm được như phân tích hình ảnh, nhận diện biển số xe, mô phỏng và dự đoán lộ trình di chuyển của phương tiện được kỳ vọng sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an khi thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, kết hợp việc sử dụng drone (máy bay không người lái) cho phép lực lượng chức năng có thể quan sát yêu cầu có độ khó cao, quan sát trên diện rộng của một khu vực, góp phần hỗ trợ cho các biện pháp nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng yêu cầu Công an TP Thủ Đức tiếp nhận và chủ động đề ra các biện pháp, hình thức phù hợp trong việc vận hành, sử dụng hệ thống camera thông minh kết hợp với sử dụng máy bay không người lái trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức thông tin, hiện trên địa bàn TP Thủ Đức có hơn 3.000 camera giám sát an ninh trật tự (ANTT), Công an TP Thủ Đức đã tích hợp về Trung tâm camera giám sát ANTT Công an TP Thủ Đức với hơn 500 camera. Trong đó có 114 camera loại quay quét thuộc Hệ thống camera giám sát ANTT của Công an TPHCM. Qua hệ thống camera giám sát, kịp thời phát hiện, tiếp nhận xử lý tin liên quan đến ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; trích xuất hình ảnh phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Điển hình gần đây nhất, qua hệ thống camera giám sát, Công an TP Thủ Đức đã phát hiện, nhận dạng được đối tượng rải truyền đơn có nội dung phản động trên địa bàn phường Hiệp Phú.

Trong giai đoạn 1, TP Thủ Đức đã nâng cấp 20 mắt camera thông minh có tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng cảnh báo, tìm kiếm biển số xe theo thời gian thật, có chức năng giám sát, phát hiện biển số và truy vết trên bản đồ số... Hệ thống góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, cảnh báo lực lượng chức năng những phương tiện tình nghi, những vụ việc bất thường để kịp thời triển khai lực lượng xử lý các tình huống về ANTT; giúp các lực lượng trinh sát rút ngắn thời gian truy xét, khám phá các vụ án…

Ngoài ra, TP Thủ Đức cũng trang bị cho 50 drone (máy bay không người lái) cho các phòng ban chức năng của 34 phường, giúp quản lý trật tự đô thị, kiểm soát được tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và kiểm soát vấn đề về môi trường.

Phương tiện này đã hỗ trợ Công an TP Thủ Đức phát hiện 6 vụ tội phạm về trật tự xã hội, ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức, tạm giữ 38 đối tượng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ. Đặc biệt, qua hệ thống này, lực lượng chức năng phát hiện được đến địa điểm cuối cùng là địa điểm trao đổi, mua bán các tài sản trộm cắp.