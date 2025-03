TPHCM: 281 trường hợp khối chính quyền tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc

44 trường hợp tình nguyện nghỉ việc

Liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách của cán bộ, công chức theo Nghị định 67 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam thông tin, ngay khi có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy, từ ngày 1-3 đến nay, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 281 trường hợp xin nghỉ hưu, nghỉ việc. Trong đó có 237 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, còn lại 44 trường hợp tình nguyện nghỉ việc.

Ông Nguyễn Bắc Nam trao đổi tại họp báo

Thực hiện Nghị định 67, Sở nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM báo cáo Thường vụ Thành ủy điều chỉnh theo Nghị định. Ông Nguyễn Bắc Nam cho biết thêm, với khối chính quyền, Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu để có hội đồng thẩm định cụ thể từng trường hợp như độ tuổi, thời gian đóng BHXH, mức lương… Hội đồng thẩm định sẽ cân nhắc, thận trọng, kỹ lưỡng và rà soát đúng quy định pháp luật.

“Về chính sách hỗ trợ thêm của địa phương, hiện Sở cũng đang tiếp tục rà soát trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật gắn với Nghị định 67, tinh thần là sớm tham mưu UBND TPHCM báo cáo Thường vụ Thành ủy xin chủ trương trình HĐND TPHCM trong kỳ họp sắp tới để kịp thời triển khai thực hiện”, ông Nguyễn Bắc Nam cho biết.

Cơ quan chức năng làm việc với trà sữa Chagee về vụ "đường lưỡi bò"

Liên quan đến việc cửa hàng đầu tiên của thương hiệu trà sữa Chagee tại quận 1, TPHCM triển khai trên ứng dụng Chagee có sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò”, ông Trần Bình Thiên, Phó Chánh thanh tra, Sở VH-TT TPHCM cho biết, Sở VH-TT đang phối hợp Công an TPHCM làm việc với Công ty TNHH Chagee Việt Nam xung quanh việc sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò” phi pháp, vi phạm quy định pháp luật.

Ông Trần Bình Thiên thông tin tại họp báo

Cũng theo Sở VH-TT, hành vi vi phạm về cung cấp, sử dụng, truyền đưa thông tin, hình ảnh bản đồ Việt Nam vi phạm chủ quyền Quốc gia đều được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Về thẩm quyền xử lý các vi phạm về sử dụng bản đồ Việt Nam: tùy thuộc vào lĩnh vực, chủ thể, nội dung, tính chất vụ việc có thể thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan quản lý nhà nước khác nhau.

Tại TPHCM, Sở VH-TT là cơ quan xem xét, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động: Văn hóa, thể thao, quảng cáo, báo chí, xuất bản và thông tin điện tử; Công an Thành phố có thẩm quyền xử lý hành vi về trật tự, an toàn xã hội, an toàn thông tin mạng và xử lý vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Người dân khi phát hiện hành vi sử dụng bản đồ Việt Nam trái phép có thể phản ánh qua các kênh sau: Cổng tiếp nhận tin giả của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử: https://tingia.gov.vn; Tổng đài 1022 của TPHCM. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bao gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố, cơ quan hành chính ở địa phương.

Để đảm bảo việc sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không bị lợi dụng nhằm xuyên tạc chủ quyền biển đảo quốc gia, Sở VH-TT khuyến cáo người dân và tổ chức cần sử dụng nguồn hình ảnh chính thống; không tự ý chỉnh sửa, làm sai lệch nội dung hình ảnh bản đồ, gây hiểu lầm hoặc xuyên tạc chủ quyền của quốc gia. Các cá nhân, tổ chức cần chủ động kiểm tra nguồn gốc thông tin, nội dung hình ảnh bản đồ trước khi thu thập, cung cấp, sử dụng và truyền đưa trên mạng internet, để đảm bảo tránh gây ra những vi phạm không đáng có ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ, lợi ích của Quốc gia. Nếu phát hiện dấu hiệu lợi dụng hình ảnh bản đồ sai lệch, vi phạm chủ quyền quốc gia, người dân và tổ chức phản ánh kịp thời đến cơ quan quản lý nhà nước để xem xét, xử lý.

Quang cảnh họp báo chiều 20-3

Xử phạt 3.548 trường hợp kinh doanh vận tải hành khách

Về tình trạng xe dù bến cóc mà báo chí vừa phản ánh, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp công an các địa phương liên quan tiến hành kiểm tra tại những khu vực bị phản ánh; đồng thời mời chủ phương tiện, tài xế bị phản ánh để làm việc, làm rõ hành vi vi phạm. Qua đó, đã lập biên bản 11 trường hợp vi phạm; đồng thời, tiến hành cho ký cam kết đối với các nhà xe có liên quan.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, thời gian qua, Công an TPHCM thường xuyên phối hợp các cơ quan, ban, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trong đó có các hành vi vi phạm trong dừng, đỗ, đón, trả khách... không đúng quy định của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Công an Thành phố đã phối hợp các lực lượng có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để xóa bỏ các điểm đón, trả, khách không đúng quy định trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin tại họp báo

Từ cuối tháng 11-2024, Công an TPHCM đã thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô trên địa bàn thành phố và duy trì đến nay. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CSGT (Công an TPHCM) đã xử lý 3.548 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó, có 2.219 trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định; 134 trường hợp đón, trả khách không đúng quy định; 39 trường hợp vi phạm liên quan hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách; 15 trường hợp không chạy đúng tuyến đường lịch trình, không có hoặc không mang theo lệnh vận chuyển; 1.141 trường hợp các hành vi vi phạm khác.

Sắp vận hành hệ thống vé điện tử trên phương tiện công cộng Liên quan đến triển khai vé điện tử cho hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Công chánh TPHCM, cho biết Sở đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với Công ty Đường sắt đô thị số 1 và Mastercard triển khai thực hiện giải pháp không tiền mặt dành cho hệ thống xe buýt đồng bộ với hệ thống thanh toán của tuyến đường sắt đô thị số 1 theo phương thức xã hội hóa. Đến nay, đã hoàn tất công tác lắp đặt thử nghiệm và đánh giá tổng kết trên 10 xe của 5 tuyến xe buýt (tuyến 3, 14, 32, 102, 122). Các đơn vị cũng đang triển khai mở rộng lắp đặt các máy trên các tuyến xe buýt. Dự kiến trong tháng 4-2025, hệ thống vé điện tử sẽ được đưa vào hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TPHCM. Theo đó, hệ thống sẽ liên thông, kết nối thanh toán nhiều hình thức giao thông công cộng (metro, xe buýt, buýt sông) và chấp nhận thanh toán của các tổ chức thẻ quốc tế và nội địa cũng như một số ví điện tử...

Tin liên quan Ly trà sữa và “đường lưỡi bò” phi pháp

THU HƯỜNG - CẨM TUYẾT