TPHCM: 9 dự án chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với sở ngành, đơn vị liên quan và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện Nghị quyết 29.

Cụ thể, Sở NN-MT chỉ đạo việc cập nhật, xác định vị trí, diện tích dự án, diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, ranh giới cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã đối với 9 dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cấp huyện. Chỉ đạo thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện…

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Sở NN-MT báo cáo, tham mưu, đề xuất, trình UBND TPHCM xem xét theo quy định.

Khu đất tại TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 18-4, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết 29 thông qua danh mục dự án phải chuyển đổi mục đích mà có diện tích đất trồng lúa trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, có 9 dự án chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa. Trong đó, quận 12 có 1 dự án là dự án chung cư Đạt Gia nằm ở phường Thới An; Huyện Bình Chánh có 4 dự án bao gồm dự án xây dựng Trường mầm non Vĩnh Lộc A, dự án xây dựng Trường mầm non Vĩnh Lộc B, dự án xây dựng Trường THCS Vĩnh Lộc B (giai đoạn 1), dự án xây dựng Trường mẫu giáo Hoa Phượng; Huyện Hóc Môn có 1 dự án là dự án xây dựng Trường THCS Thới Tam Thôn 1; TP Thủ Đức có 3 dự án là dự án khu nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ văn phòng cao tầng, dự án xây dựng Vành đai 2 TPHCM đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, dự án xây dựng Vành đai 2 TPHCM đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng.

THANH HIỀN