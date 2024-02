TPHCM chăm lo hơn 1,4 triệu lượt người dịp Tết Giáp Thìn 2024

Các đồng chí Thường trực UBND TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng lãnh đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn...

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, thành phố đã tập trung, chủ động triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo. Dịp Tết Nguyên đán 2024, TPHCM tăng mức chăm lo cho đối tượng chính sách và mở rộng chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần bảo đảm “không có hộ nghèo nào không được đón Tết cổ truyền của dân tộc”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức báo cáo tổng kết công tác chăm lo Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn là hơn 1.294 tỷ đồng (tăng 5,27% so với năm trước), từ nguồn kinh phí ngân sách và nguồn xã hội hóa. Trong đó, kinh phí Trung ương hơn 12,7 tỷ đồng; kinh phí thành phố hơn 915,1 tỷ đồng; kinh phí quận, huyện và TP Thủ Đức hơn 39,6 tỷ đồng; kinh phí vận động hơn 326,7 tỷ đồng. TPHCM đã chăm lo cho hơn 1,4 triệu lượt người (tăng 115.833 lượt người so với Tết Quý Mão 2023).

TPHCM tổ chức chu đáo, trang trọng các buổi gặp mặt với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp về hưu, chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, cán bộ cấp cơ sở, các sở, ban ngành thành phố, các tổ chức, đơn vị trực, thực hiện nhiệm vụ xuyên tết.

Lãnh đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác giám sát trả lương, thưởng trước và trong dịp tết được thành phố quan tâm, theo dõi và phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động TPHCM, Bảo hiểm Xã hội TPHCM để đề ra các biện pháp tăng cường giám sát việc chi trả lương, thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động đảm bảo chu đáo, đầy đủ và kịp thời đối với các doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt là chương trình Xuân Quê hương năm 2024 được tổ chức thành công, có ý nghĩa quan trọng, đây không chỉ là lễ hội của kiều bào mà còn là của nhân dân TPHCM và cả nước, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện sâu sắc tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Qua đó càng khẳng định quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với kiều bào, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là một bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực đóng góp trong sự phát triển của TPHCM và đất nước; hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được phát huy, triển khai hiệu quả, không xuất hiện tình trạng thiếu hàng, sốt giá cục bộ. Công tác quản lý giá, quản lý thị trường và dự báo nhu cầu thị trường, chuẩn bị, cung ứng hàng hóa ngày càng nâng cao, qua đó tình hình cung cầu thị trường năm nay được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong dịp tết, không có hiện tượng dư thừa hay khan hiếm.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đảm bảo. Quy chế phối hợp tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tập trung đông người phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các lễ hội, sự kiện dịp tết. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra thuần túy; không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Bà con nhân dân chủ động cùng chính quyền địa phương tạo nên những tuyến đường, tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp, tổ chức trang trí hoa, đèn, treo cờ Tổ quốc..., tạo nên không khí ấm áp, thấm đượm tình làng nghĩa xóm, gần gũi giữa chính quyền địa phương và nhân dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

NGÔ BÌNH