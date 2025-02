TPHCM chăm lo Tết Ất Tỵ cho người dân gần 1.300 tỷ đồng

Chiều 5-2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025; triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Gần 1.300 tỷ đồng chăm lo tết

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải báo cáo công tác chăm lo tết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các hoạt động chăm lo tết theo các phương châm “Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và “Tết tri ân - trọn vẹn - nghĩa tình” được tổ chức tốt, bảo đảm toàn dân đón tết ấm no, hạnh phúc. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế được chú trọng triển khai.

Tại các khu phố, ấp, khu dân cư, bà con nhân dân chủ động cùng chính quyền địa phương tạo nên những tuyến đường, tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp, tổ chức trang trí hoa, đèn, treo cờ Tổ quốc tạo nên không khí ấm áp, thấm đượm tình làng nghĩa xóm, gần gũi giữa chính quyền địa phương và nhân dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón năm mới trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải báo cáo công tác chăm lo tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM tập trung, chủ động triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo; tăng mức chăm lo cho đối tượng chính sách và mở rộng chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tổng kinh phí từ nguồn kinh phí ngân sách và nguồn xã hội hóa chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025 hơn 1.295 tỷ đồng, tăng 0,1% (tăng 1,017 tỷ đồng do tăng kinh phí thăm các khu phố, ấp sau sắp xếp và đề xuất thêm đơn vị được thăm và tặng quà tết...), chăm lo cho 1.331.521 lượt người.

Thành phố cũng thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá; đảm bảo công tác khám chữa bệnh của nhân dân, thường xuyên theo dõi phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và an toàn thực phẩm trong dịp tết...

Năm 2025: Giao hơn 67.395 tỷ đồng vốn đầu tư công

Từ đầu năm 2025, UBND TPHCM đã khẩn trương triển khai sớm, nhanh, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong tháng 1-2025, tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu tháng 1 tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng thu ngân sách 67.267 tỷ đồng, đạt gần 13% dự toán, bằng 94,04% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1-2025 ước đạt 107.996 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch tháng 1 ước đạt 18.530 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm 2024; khách du lịch nội địa ước đạt hơn 2,65 triệu lượt, tăng 15% so cùng kỳ năm 2024; khách quốc tế ước đạt 493.845 lượt, tăng 18,6% so cùng kỳ năm 2024.

Lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là hơn 67.395 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là hơn 3.237 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là hơn 64.158 tỷ đồng, dự phòng ngân sách địa phương là hơn 16.753 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước TPHCM, đến ngày 22-1-2025, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố đã giải ngân 1.272 tỷ đồng.

Lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng màu sắc và hình thức thể hiện, nổi bật như các sự kiện: các hoạt động đón chào năm mới 2025; các hoạt động phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 và Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2025).

Về giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, UBND TPHCM tiếp tục tập trung triển khai các công tác thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHCM, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức.

Cùng với đó, sẽ trình HĐND TPHCM về Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

