Lập tổ công tác ứng trực 24/7 để xử lý các tình huống phát sinh khi thu phí 5 tuyến đường cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, 5 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 sẽ bắt đầu thu phí kể từ 22 giờ hôm nay, 2-3.

Nút giao Đại Ninh thuộc tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nơi đặt trung tâm điều hành tuyến

Các đoạn tuyến sẽ được thu phí gồm: đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mức phí 1.300- 5.200 đồng/km; áp dụng cho các đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết mức phí 900-3.600 đồng/km.

Hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC) theo mô hình “đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier), không có làn một dừng (MTC)”. Việc tổ chức thu phí 5 đoạn tuyến này được kết nối liên thông đồng bộ với các đoạn tuyến cao tốc do các đơn vị khác đang khai thác thu phí.

Trong giai đoạn đầu vận hành, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đánh giá chỉ số hiệu quả của toàn bộ hệ thống để kiểm tra và khắc phục các lỗi kỹ thuật. Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập tổ công tác ứng trực 24/7 để xử lý các tình huống phát sinh.

Để góp phần bảo đảm việc vận hành thu phí được an toàn và thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện bảo đảm việc dán thẻ đầu cuối trên phương tiện và phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt có đủ số dư khi lưu thông qua các tuyến cao tốc nêu trên.

Bên cạnh đó, các chủ phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi qua trạm thu phí; tuân thủ tải trọng xe...

BÍCH QUYÊN