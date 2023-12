TPHCM đề xuất hỗ trợ học phí, ăn trưa, tiền đi đò... cho học sinh xã đảo Thạnh An

Theo UBND TPHCM, xã Thạnh An được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định, nhưng đến nay chưa có chính sách ưu đãi đặc thù đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại xã đảo. Do đó, cần thiết có chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông cư trú trên địa bàn xã đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã.