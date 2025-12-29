TPHCM đề xuất xây cáp treo nối sân bay Cỏ Ống với trung tâm Côn Đảo

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đề xuất xây cáp treo nối sân bay Cỏ Ống tới trung tâm Côn Đảo.

Một góc đặc khu Côn Đảo

Cụ thể, UBND TPHCM có báo cáo số 4837/UBND-TH gửi Bộ Tài chính về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại đặc khu Côn Đảo.

Trong đó, thành phố đề xuất đầu tư tuyến cáp treo giao thông công cộng kết nối sân bay Cỏ Ống với trung tâm đặc khu, nhằm giải bài toán hạ tầng, bảo đảm mục tiêu phát triển xanh và bảo tồn hệ sinh thái rừng quốc gia.

​Theo báo cáo, Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, hạ tầng kết nối từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm hiện chỉ có tuyến đường bộ độc đạo 2 làn xe, địa hình đèo dốc quanh co, một bên giáp biển, một bên là vách núi rừng đặc dụng.

Sân bay Cỏ Ống

Năng lực thông hành này được dự báo sẽ quá tải khi sân bay Côn Đảo nâng công suất lên 2 triệu khách/năm vào 2030 và 3 triệu khách/năm vào 2050.

​Qua phân tích, UBND TPHCM đánh giá phương án mở rộng đường bộ hiện hữu lên 4 làn xe là khó khả thi do phải đào bạt vách núi, tác động tiêu cực đến khoảng 15,75ha đất rừng đặc dụng.

Tuyến đường bộ độc đạo 2 làn xe với địa hình đèo dốc quanh co nối từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm Côn Đảo

Trong khi đó, việc đầu tư tuyến cáp treo với 28 trụ đỡ chỉ chiếm dụng khoảng 3ha đất (chủ yếu tại vị trí trảng cỏ, bụi cây), giúp giảm tác động rừng hơn 5 lần so với đường bộ.

Phương án xây cáp treo không chỉ là phương thức giao thông công cộng mới, xanh, an toàn, phù hợp bảo tồn sinh thái biển đảo, giảm thiểu tác động rừng, mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo để du khách chiêm ngưỡng cảnh quan đặc khu từ trên cao.

UBND TPHCM đánh giá phương án mở rộng đường bộ hiện hữu khó khả thi do phải đào bạt vách núi, tác động tiêu cực đến khoảng 15,75ha đất rừng đặc dụng

​TPHCM cũng kiến nghị các cơ chế đặc thù về việc thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm để thu hút chuyên gia, nhà khoa học ra làm việc tại đảo; đồng thời cho phép HĐND Thành phố chủ động ban hành các chế độ đãi ngộ phù hợp.

Dự kiến giai đoạn 2026-2030, thành phố huy động khoảng 51.000 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đưa Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái tầm cỡ quốc tế.

Đề án phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10-2005. Đến tháng 6-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 566/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, với mục tiêu: Xây dựng Côn Đảo là khu du lịch quốc gia, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh đặc sắc; du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có thương hiệu và sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế; bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đất ngập nước theo hướng bền vững; tổ chức hài hòa không gian phát triển dân cư, du lịch, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm an ninh quốc phòng.

MẠNH THẮNG