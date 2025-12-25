Đặc khu Côn Đảo đưa xe buýt điện vào hoạt động

Tuyến xe buýt điện số 173 có điểm đầu là chợ Côn Đảo và điểm cuối tại sân bay Côn Đảo, hoạt động hàng ngày từ 5 giờ đến 19 giờ. Tuyến có chiều dài 17,1km, thời gian di chuyển trung bình khoảng 30 phút mỗi chuyến.

Sáng 25-12, tại khu vực chợ Côn Đảo trên đường Phạm Văn Đồng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo chính thức đưa tuyến xe buýt điện số 173 vào khai thác. Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Côn Đảo, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông xanh, bền vững tại đặc khu.

Cắt băng khai trương đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: LÊ HOÀN

Tuyến xe buýt điện số 173 có điểm đầu là chợ Côn Đảo và điểm cuối tại sân bay Côn Đảo, hoạt động hàng ngày từ 5 giờ đến 19 giờ. Tuyến có chiều dài 17,1km, thời gian di chuyển trung bình khoảng 30 phút mỗi chuyến. Phương tiện khai thác là xe buýt điện 40 chỗ, được trang bị máy lạnh, vận hành êm ái, bảo đảm an toàn và tiện nghi cho hành khách. Giá vé được áp dụng linh hoạt theo cự ly, dao động từ 5.000 đến 40.000 đồng/lượt. Đáng chú ý, người dân địa phương được miễn phí hoàn toàn, góp phần giảm chi phí đi lại, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường.

Theo lộ trình, chiều đi từ chợ Côn Đảo, xe buýt di chuyển qua các tuyến đường Phạm Văn Đồng – Võ Thị Sáu – Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Chí Thanh – Cỏ Ống – đường nội bộ Bãi Đầm Trầu và đến sân bay Côn Đảo. Chiều về theo lộ trình ngược lại, bảo đảm kết nối thuận tiện giữa khu dân cư trung tâm, các điểm du lịch và sân bay.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An nhấn mạnh, định hướng phát triển Côn Đảo giai đoạn 2030–2050 phải đặt trên nền tảng xanh, sạch và bền vững.

Xe buýt điện tại Côn Đảo. Ảnh: LÊ HOÀN

Theo ông Bùi Hòa An, trong thời gian tới, Côn Đảo sẽ tiếp tục triển khai thêm 6 tuyến xe buýt điện, từng bước thay thế các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, qua đó giảm phát thải khí nhà kính, tiếng ồn và áp lực lên môi trường đảo. Song song đó, TPHCM cũng nghiên cứu chuyển đổi toàn bộ phương tiện vận tải hành khách sang xe điện, xe năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích người dân địa phương tham gia cung cấp dịch vụ giao thông xanh với chi phí thấp hoặc miễn phí để phục vụ du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền khẳng định, việc đưa tuyến xe buýt điện số 173 vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giao thông xanh của địa phương.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Đặc khu đề nghị đơn vị vận hành tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng an toàn kỹ thuật và thái độ phục vụ văn minh, thân thiện; đồng thời kêu gọi người dân và du khách tích cực sử dụng xe buýt điện, chung tay xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh – sạch – đẹp, điểm đến du lịch sinh thái chất lượng cao và phát triển bền vững.

