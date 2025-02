TPHCM điều tra, khám phá án cướp giật tài sản đạt hơn 96%

Ngày 27-2, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm (PCTP); xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024; triển khai công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM (Ban Chỉ đạo 138).

Chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ghi nhận, đánh giá cao thành tích mà Công an TPHCM - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần tập trung thực hiện giải pháp, biện pháp căn cơ nhằm giảm tội phạm.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phát biểu chỉ đạo

Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai tại địa phương; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy.

Cùng với đó là củng cố, nâng chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình PCTP ở cơ sở phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 trao khen thưởng đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Đồng chí Dương Ngọc Hải lưu ý Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần khẩn trương sắp xếp, củng cố, kiện toàn theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo 138 các cấp, nhất là cấp xã trong công tác chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị tham gia công tác PCTP và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo các hoạt động phối hợp hiệu quả, thực chất.

Ngoài ra, cũng cần nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm gia tăng tội phạm hình sự...

Tỷ lệ khám phá án cướp giật tài sản cao nhất từ trước tới nay

Năm 2024, TPHCM ghi nhận 6.027 vụ phạm tội về trật tự xã hội (TTXH), giảm 1.153 vụ so với năm 2023 (giảm hơn 16%). Cơ quan chức năng đã khởi tố 3.811 vụ án, giảm 1.261 vụ so với năm 2023 (giảm gần 25%). Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm gần 48% trong tổng cơ cấu tội phạm, so với năm 2023 giảm gần 11%.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

TPHCM xảy ra 1.157 vụ chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (chiếm hơn 14% tổng số vụ phạm tội về TTXH) với thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2024, Công an TPHCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước chủ động nhận diện và xử lý hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất độc (Xyanua), đã khởi tố 6 vụ, 27 bị can có liên quan, thu giữ hơn 9.000kg chất độc Xyanua.

Riêng với tội phạm về ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Số vụ phạm tội về ma túy phát hiện trong năm 2024 là 3.482 vụ, 8.996 đối tượng, tăng 1.233 vụ, tăng gần 55%; tăng 4.064 đối tượng, tăng hơn 82% so với năm 2023.

Công an TPHCM cũng chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng, nhận diện chính xác tình hình địa bàn, đối tượng; thực hiện tốt chức năng tham mưu lãnh đạo thành phố đề ra các biện pháp, giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng đến các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Với nhiều nỗ lực, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM được đảm bảo. Công an đã điều tra, khám phá 3.072 vụ phạm tội về TTXH, bắt 4.697 đối tượng. Đặc biệt, địa bàn thành phố không còn tình trạng băng nhóm cướp giật tài sản hoạt động lộng hành, thách thức dư luận.

Tỷ lệ điều tra, khám phá án cướp tài sản đạt gần 97%; án cướp giật tài sản đạt hơn 96%; án trộm tài sản đạt hơn 79%. Đây là tỷ lệ khám phá án cao nhất từ trước tới nay. Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động "tín dụng đen" được kiềm chế, kéo giảm sâu, hiện tượng “tạt chất bẩn” hầu như không còn xảy ra...

CHÍ THẠCH