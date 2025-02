Công an TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương

Ngày 7-2, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Công an TPHCM dự hội nghị. Ảnh: CA

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, dựa trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của cấp trên, đơn vị đã triển khai các nội dung công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhất, hướng tới mục tiêu sẽ triển khai mô hình tổ chức mới với công an các cấp trong thời gian sớm và đạt hiệu quả cao nhất.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CA

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu từ thực tiễn trong tình hình mới. Công an TPHCM có trách nhiệm thi hành nghiêm túc, nhanh chóng bắt tay ngay vào nhiệm vụ được phân công để đạt kết quả cao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CA

Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương liên quan bám sát nội dung Kế hoạch mà Công an TPHCM ban hành để thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an cấp quận, huyện được diễn ra bảo đảm yêu cầu nội dung, tiến độ đề ra.

CHÍ THẠCH