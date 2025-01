Tối 28-1 (tức 29 Tết), Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên lực lượng Công an TPHCM trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, động viên Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, động viên Công an TPHCM Đêm Giao thừa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm, chúc tết Công an TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương lực lượng Công an Thành phố đã chuẩn bị và triển khai tốt các kế hoạch, chương trình cụ thể trong năm 2024 và lập nhiều thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Những chiến công đó giúp giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ bình yên cho người dân thành phố.

Cụ thể, Công an TPHCM triệt phá thành công nhiều băng, ổ nhóm tội phạm; phá đường dây ma túy, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kéo giảm tội phạm đường phố...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, với những cống hiến không biết mệt mỏi và nhiều chiến công thầm lặng, Công an TPHCM vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, Cờ Thi đua của Chính phủ… Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, đây là công lao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TPHCM và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là niềm vinh dự, nguồn động viên to lớn để lực lượng Công an Thành phố tiếp tục phát huy.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, năm 2025, trong bối cảnh cả nước đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mang tính cách mạng, để đưa đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, lực lượng công an cần tiên phong, đi đầu, gương mẫu trong đổi mới sắp xếp bộ máy tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, năm 2025 cũng diễn ra nhiều sự kiện trọng đại mang ý nghĩa lịch sử to lớn, đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… là thời điểm các thế lực thù địch sẽ tìm cách xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Vì vậy, Công an TPHCM luôn hết sức cảnh giác, đập tan và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Trong thời khắc chuẩn bị đón chào năm mới, đồng chí Nguyễn Văn Nên xúc động chia sẻ, những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an TPHCM là không gì đo đếm được. Nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ hôm nay không chỉ bảo vệ an ninh, trật tự mà là bảo vệ niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân, để nhân dân được đón tết an toàn. Lực lượng công an trực chiến 100%, không được quây quần đoàn tụ bên gia đình, nhưng mỗi giờ túc trực của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM luôn là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, bằng tinh thần và trách nhiệm với nhân dân, với sự chuyên nghiệp và ý chí vững vàng, lực lượng Công an TPHCM sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân trong Đêm Giao thừa và trong các ngày tết. Lãnh đạo TPHCM sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời xử lý các đề xuất của Công an TPHCM để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp vào niềm vui chung của người dân thành phố, để người dân đón một năm mới bình yên, hạnh phúc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc tập thể cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an TPHCM cùng gia đình đón năm mới mạnh khỏe, yên vui, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết, lì xì cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, năm 2024, Công an TPHCM phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Với những thành tích, kết quả nổi bật, lực lượng Công an TPHCM đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của các cấp lãnh đạo và nhân dân; vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Công an TPHCM đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2; được tặng cờ Thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc năm 2024.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng TPHCM yên bình, văn minh, hiện đại, phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của đất nước.

Về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các sự kiện, lễ hội trong kỳ nghỉ tết, Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, Công an TPHCM đã ban hành các kế hoạch đảm bảo ANTT để phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp cụ thể cho các lực lượng, công an các đơn vị, địa phương…

Đồng thời, để tạo thế trận chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an TPHCM đã báo cáo và được Bộ Công an hỗ trợ tăng cường 500 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố, trong thời gian thực hiện cao điểm (từ ngày 26-12-2024 đến hết ngày 14-2-2025).

CHÍ THẠCH - THU HOÀI