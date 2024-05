TPHCM ghi nhận hơn 3.200 ca sốt xuất huyết

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, từ năm 2016 đến năm 2023, TP ghi nhận tổng số ca mắc SXH trên địa bàn là 309.966 trường hợp và 75 người tử vong. Năm 2022, khu vực phía Nam xảy ra dịch SXH lớn, riêng tại TPHCM có 81.884 ca mắc SXH với 29 ca tử vong.

Tính từ đầu năm đến ngày 19-5, TPHCM ghi nhận 3.251 ca mắc SXH (giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái). Khi mùa mưa bắt đầu, dự báo số ca mắc SXH sẽ có xu hướng gia tăng từ tháng 5-11. Do vậy, công tác chủ động triển khai các biện pháp phòng chống SXH ngay từ đầu mùa dịch rất quan trọng.

Cũng theo Sở Y tế TPHCM, tạo miễn dịch chủ động bằng vaccine là một biện pháp hữu hiệu giúp phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh và giảm gánh nặng bệnh tật. Bộ Y tế mới đây đã chính thức cấp phép lưu hành vaccine Qdenga, là vaccine SXH đầu tiên được phê duyệt tại Việt Nam, dự kiến sẽ có tại một số trung tâm tiêm chủng trong nước từ tháng 9-2024.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định vaccine Qdenga giúp tăng hiệu quả phòng bệnh nhưng không ngăn được tất cả các trường hợp mắc bệnh, tình trạng miễn dịch sau tiêm ngừa có thể suy giảm theo thời gian. Vaccine chỉ là một phần của chiến lược tổng hợp kiểm soát bệnh SXH. WHO khuyến cáo vẫn cần phải kiểm soát tốt trung gian truyền bệnh để tối ưu hóa hiệu quả phòng bệnh, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, truyền thông nâng cao nhận thức về bệnh SXH, cộng đồng tham gia phòng chống bệnh SXH.

Vaccine Qdenga phòng bệnh SXH đã được cấp phép sử dụng tại hơn 30 quốc gia.

Theo Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu EMA, vaccine Qdenga đã được chứng minh có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh SXH ở trẻ em và thanh thiếu niên trong 12 tháng sau mũi tiêm thứ hai. Trong nghiên cứu thực hiện tại 8 quốc gia ở Châu Mỹ Latinh và khu vực Châu Á Thái Bình Dương, khoảng 20.000 trẻ em từ 4 đến 16 tuổi đã được tiêm Qdenga hoặc giả dược. Kết quả so sánh cho thấy có giảm 80% số ca mắc bệnh SXH trong nhóm người được tiêm vaccine so với nhóm dùng giả dược. Vaccine này cũng làm giảm tỷ lệ nhập viện do SXH đến 90%.