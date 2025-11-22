TPHCM hỗ trợ có trọng điểm để tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, việc điều phối các hoạt động hỗ trợ và phân bổ nguồn lực là dựa theo nhu cầu thực tế, để tránh trùng lặp và phân tán nguồn lực. Điều đó giúp công tác hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất.

Chiều 22-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các sở ngành, cơ quan, đơn vị tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm hỏi, động viên người dân xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao kinh phí hỗ trợ đến tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của TPHCM và tỉnh Khánh Hoà đã trao đổi, thống nhất các phương án, kế hoạch điều phối các nguồn lực, nhằm khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của tỉnh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, TPHCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên người dân xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hoà). Ảnh: VĂN MINH

Theo đồng chí, nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ bà con vùng lũ với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét.

Đồng chí chia sẻ, TPHCM huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập.

Người dân xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) được đưa đến nơi an toàn để tránh lũ. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM cũng huy động thiết bị bay không người lái để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ.

Ngoài kinh phí 50 tỷ đồng mà TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, thành phố còn cử đoàn 50 bác sĩ đến tỉnh Khánh Hòa và chia làm 5 điểm - nơi người dân tránh lũ để thăm khám, chữa bệnh và phòng dịch bệnh.

Các bác sĩ sẽ túc trực ứng cứu, triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh và thảm họa về dịch bệnh liên quan đến sức khỏe, y tế.

Đoàn cứu trợ của TPHCM tập trung huy động 50.000 túi quà thiết yếu gồm nước uống, các loại thực phẩm, quần áo, chăn màn; chuẩn bị 10.000 túi thuốc gia đình.

Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Dương Thị Huyền Trâm phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM cũng huy động các lực lượng tình nguyện viên để tham gia vận chuyển, tiếp nhận và điều phối hàng hóa cứu trợ cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với đó, triển khai các bếp ăn dã chiến, cung cấp khoảng 12.000 suất ăn miễn phí cho người dân và lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại mưa lũ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của tỉnh theo tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của TPHCM.

TPHCM huy động lực lượng để tham gia cùng với các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa để khắc phục các công trình, cầu đường, trường học, trạm y tế bị hư hại, xử lý nước ô nhiễm…

Các đơn vị phối hợp với ngành viễn thông khôi phục nhanh các trạm phát sóng, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, tập trung khảo sát, sửa chữa tất cả các trạm y tế, khẩn trương sửa chữa trường học bị hư hại, đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh đủ điều kiện trở lại lớp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc điều phối các hoạt động hỗ trợ và phân bổ nguồn lực theo kết quả khảo sát nhu cầu thực tế, đảm bảo nguyên tắc tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực, đạt hiệu quả cao nhất.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Khánh Hòa, trong mưa lũ những ngày qua, các lực lượng vũ trang đã huy động 15.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 500 phương tiện cơ động theo các kịch bản đã chuẩn bị, sơ tán 3.200 hộ với khoảng 13.000 nhân khẩu tại các vùng ngập. Đến nay, mưa lũ đã làm chết 14 người, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1.000 tỷ đồng; có 15.396 nhà bị ngập sâu từ 1 đến 3m; hơn 13.300ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại… Trước tình hình cấp bách đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao TPHCM trực tiếp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Khánh Hòa. Trong ngày 22-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã trao 50 tỷ đồng hỗ trợ đến tỉnh này.

