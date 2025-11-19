TPHCM hoàn tiền mua thẻ BHYT năm 2026 cho học sinh

Ngày 19-11, BHXH TPHCM có văn bản gửi các cơ sở giáo dục về việc thực hiện nghị quyết của HĐND TPHCM, hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Vừa qua, HĐND TPHCM đã ban hành nghị quyết hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh.

Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT cho học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM (gọi chung là học sinh).

Như vậy, từ ngày 14-11-2025, học sinh trên địa bàn TPHCM được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (chính sách của Trung ương 50%, chính sách của thành phố 50%).

Để triển khai kịp thời nghị quyết của HĐND TPHCM, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, BHXH TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục lập danh sách học sinh chưa có thẻ BHYT (năm 2025), gửi cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho các em trước ngày 30-11.

Các trường, cơ sở giáo dục gửi danh sách học sinh theo học tại trường năm học 2025-2026, đến cơ quan BHXH trước ngày 20-12-2025 để cấp, gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2026.

Đối với các trường, cơ sở giáo dục đã thu tiền BHYT để cấp thẻ BHYT cho năm 2026 thì hoàn trả số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh. Trường hợp đã tạm chuyển trước tiền tham gia BHYT năm 2026 đến tài khoản cơ quan BHXH, liên hệ cơ quan BHXH để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đã chuyển. Sau khi nhận được tiền, các cơ sở giáo dục hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.

