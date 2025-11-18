BHXH TPHCM hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2026

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1 đến 31-12-2026, BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT, chậm nhất vào ngày 25-12-2025.

Lãnh đạo BHXH TPHCM trao tặng thẻ BHYT đến người dân

Ngày 18-11, BHXH TPHCM có văn bản hướng dẫn nộp hồ sơ và chuyển tiền đóng để gia hạn thẻ BHYT năm 2026.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1 đến 31-12-2026, BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT, chậm nhất vào ngày 25-12-2025. Đồng thời, chuyển nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chậm đóng tính đến hết tháng 11-2025 và số tiền phát sinh thu BHXH, BHYT, BHTN của tháng 12-2025 (bao gồm số tiền truy thu, lãi chậm đóng nếu có).

Trường hợp đến hết ngày 31-12-2025, đơn vị còn chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN thì chưa được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT của năm 2026. Sau khi chuyển nộp tiền đầy đủ, đơn vị lập hồ sơ điện tử gửi đến cơ quan BHXH để được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026 kịp thời.

Trước đó, BHXH TPHCM đã có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý người tham gia BHYT, cơ sở GD-ĐT và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng về việc nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT và cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026.

BHXH TPHCM cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động rà soát danh sách lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm… để cập nhật đúng số lượng cần gia hạn, tránh sai lệch dữ liệu.

NGÔ BÌNH