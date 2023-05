TPHCM - Hong Kong (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 30-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã tiếp đoàn Liên đoàn Công nghiệp Hong Kong (FHKI) do ông Sunny Chai, Chủ tịch Liên đoàn dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, chia sẻ một số thông tin khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết định hướng của TPHCM là phát triển đô thị thông minh và TP rất quan tâm đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, quản trị số… Để phục vụ cho mục tiêu này, TPHCM hiện có một số mô hình thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả như khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM hoan nghênh sự quan tâm của FHKI dành cho các lĩnh vực như công nghệ thông tin (IT), logistics, chuyển đổi xanh, kinh tế số... rất phù hợp với nhu cầu phát triển của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết thêm, Khu Công nghệ cao TPHCM đã bước vào giai đoạn sản xuất và phát triển. TP đã dành quỹ đất rộng 200ha để bổ sung cho khu công nghệ cao xây dựng công viên khoa học và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, FHKI có thể xem xét đầu tư vào dự án này. Ngoài ra, TPHCM còn có 2 dự án lớn mà các nhà đầu tư Hong Kong có thể hợp tác là phát triển trung tâm tài chính quốc tế và xây dựng TP Thủ Đức thành đô thị sáng tạo…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cam kết, TPHCM sẽ đóng vai trò kết nối để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, hợp tác và hy vọng trong thời gian tới, TPHCM sẽ được đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp Hong Kong đến tìm hiểu hợp tác, đầu tư và sớm có kết quả hợp tác cụ thể.

Trong khi đó, các thành viên trong đoàn FHKI đã đánh giá cao sự phát triển của TPHCM trong thời gian qua và cho rằng, TP có rất nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Hong Kong tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Giới thiệu đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của FHKI, các thành viên trong đoàn nhấn mạnh các doanh nghiệp trong FHKI hoạt động ở nhiều lĩnh vực nên có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của TPHCM. Trong đó, các doanh nghiệp Hong Kong sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM về xây dựng, phát triển TP thông minh, TP xanh, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng...

Các thành viên của FHKI cho biết thêm, Hong Kong đang thiếu nhân lực về IT, trong khi đó TPHCM có nguồn nhân lực IT dồi dào và chất lượng. Do đó, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này.

Ông Sunny Chai cam kết sẽ kêu gọi các doanh nghiệp của Hong Kong chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tăng cường tìm hiểu cơ hội hợp tác tại TPHCM và hy vọng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn để Hong Kong và TPHCM cùng hướng tới thành công.