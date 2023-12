TPHCM kêu gọi đầu tư 41 dự án theo phương thức PPP

Theo danh mục, có 41 dự án được kêu gọi đầu tư. Trong đó, lĩnh vực y tế có 6 dự án; lĩnh vực GD-ĐT 12 dự án; lĩnh vực TT-VH có 23 dự án.

HĐND giao UBND TPHCM tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP, Nghị quyết 98 và quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ các thông tin về dự án để thuận lợi cho nhà đầu tư và người dân giám sát.

UBND TPHCM được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu, tính cấp thiết đầu tư các dự án và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách để tham mưu UBND trình HĐND TPHCM xem xét, ban hành bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án để làm cơ sở tiếp tục thực hiện.

Việc ban hành danh mục 41 dự án nhằm khuyến khích, mời gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, thực hiện theo phương thức PPP. Trong quá trình triển khai, căn cứ vào tính cấp thiết của các dự án, tình hình quan tâm của các nhà đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố, UBND trình HĐND TPHCM việc đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công hoặc hình thức khác phù hợp theo quy định pháp luật.

Các dự án trong lĩnh vực y tế gồm: xây dựng Khu khám điều trị dịch vụ tại Khu 2, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quy mô 300 giường (4 tầng hầm, 15 tầng cao); xây dựng khoa khám và điều trị cho người nước ngoài tại bệnh viện Lê Văn Thịnh. Xây dựng bệnh viện đột quỵ TPHCM quy mô 500 giường; xây dựng trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại TP Thủ Đức (20.910 m2) và huyện Bình Chánh (20.000 m2); xây dựng Bệnh viện thực hành giai đoạn 2.

Các dự án trong lĩnh vực GD-ĐT gồm: xây dựng trường tiểu học và mầm non, THCS, THPT tiêu chuẩn quốc tế tại TP Thủ Đức; xây trường mầm non Bình Trị Đông, quận Bình Tân; xây trường mầm non quận 8; xây trường tiểu học tại quận 12, huyện Bình Chánh…

Các dự án lĩnh vực TT-VH gồm: xây dựng mới Nhà hát Gia Định; xây dựng, cải tạo, nâng cấp toàn bộ Nhà hát Bến Thành; tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Bình Trị Đông…