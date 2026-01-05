TPHCM: Khẩn trương xây dựng hệ số điều chỉnh bảng giá đất

Sau khi được UBND TPHCM phê duyệt, Sở NN-MT sẽ thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh bảng giá đất của hơn 11.000 tuyến đường.

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

Bảng giá đất vừa được HĐND TPHCM thông qua được áp dụng lần đầu từ ngày 1-1-2026 là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất… Tuy nhiên, theo quy định, trước ngày 1-7 tới đây, TPHCM phải ban hành quy định hệ số điều chỉnh bảng giá đất để áp dụng cho một số trường hợp.

Việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được căn cứ vào nhiều yếu tố, bao gồm: hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch và hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất; kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; hệ số điều chỉnh theo quy hoạch được xác định theo từng loại đất và theo hệ số sử dụng đất; hệ số sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Sau ngày 1-7, khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cao hơn

Hệ số điều chỉnh bảng giá đất được ban hành trước ngày 1-7 phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên: Nhà nước - người sử dụng đất - nhà đầu tư; đặc biệt là việc thúc đẩy công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của hàng trăm dự án đang triển khai trên địa bàn TPHCM.

Trong thời gian ngắn, việc thu thập dữ liệu để xây dựng hệ số cho hàng chục ngàn tuyến đường với yêu cầu khoa học, minh bạch, hài hòa lợi ích của các bên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là một thách thức không hề nhỏ đặt ra đối với những người trực tiếp thực hiện công việc này.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất (Sở NN-MT), cho biết hiện Bộ NN-MT đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 254 của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thi hành Luật Đất đai.

Ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở NN-MT

Khó khăn lớn nhất là những trường hợp giao đất theo Luật Đất đai 2003, sau nhiều lần kiến nghị của Sở NN-MT, nội dung này đã được tiếp thu và đưa vào dự thảo. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 63 của dự thảo như sau: Việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất tại điểm b, điểm c khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 226).

Trường hợp không có đủ thông tin để xác định hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm bàn giao đất trên thực tế theo quy định thì đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp xác định giá đất khác quy định tại Nghị định số 71 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 226) báo cáo Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể xem xét, quyết định.

Trường hợp kết quả xác định giá đất cụ thể thấp hơn giá đất trong bảng giá đất tại thời điểm bàn giao đất trên thực tế thì giá đất được áp dụng theo bảng giá đất.

Theo ông Dương, khi ban hành, quy định này sẽ giải phóng hàng trăm dự án nhà ở đang vướng tiền sử dụng đất, hàng chục ngàn căn hộ, nhà đất... sẽ được cấp giấy chứng nhận góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Người dân sẽ đóng tiền nhiều hơn khi chuyển mục đích sử dụng đất?

Theo Luật Đất đai 2024, bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp: tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Cũng theo Luật Đất đai 2024, giá đất là một trong các căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong khi đó Nghị quyết 254 của Quốc hội lại quy định: Bảng giá đất là một trong các căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Nhiều ý kiến cho rằng, với những trường hợp như giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân phải áp dụng bảng giá đất nhưng Nghị quyết 254 lại không đề cập. Nếu sau ngày 1-7, hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất áp dụng với hệ số điều chỉnh bảng giá đất người dân sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khá cao.

ĐỖ TRÀ GIANG