TPHCM khánh thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Ngày 12-2-2026, TPHCM chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo chủ trương của Thành ủy và UBND TPHCM về “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vừa là nơi đặt tượng đài tưởng niệm người dân TPHCM đã mất trong đại dịch Covid-19. Công trình hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ, góp thêm một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.