Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

TPHCM khánh thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19

SGGPO

Ngày 12-2-2026, TPHCM chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo chủ trương của Thành ủy và UBND TPHCM về “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vừa là nơi đặt tượng đài tưởng niệm người dân TPHCM đã mất trong đại dịch Covid-19. Công trình hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ, góp thêm một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.

TAM NGUYÊN - ĐÌNH DƯ

Từ khóa

công viên số 1 Lý Thái Tổ công viên khánh thành công viên lý thái tổ covid19 tết nguyên đán

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn