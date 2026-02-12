Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cán bộ

Sáng 12-2, tại phường Dĩ An, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.